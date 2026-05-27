Назван художественный руководитель фестиваля «Кантата-2026»

Один из самых востребованных дирижеров России и мира – Фабио Мастранджело – стал художественным руководителем VI фестиваля «Кантата». В 2022 году он управлял финальным гала-концертом «Кантаты» под открытым небом у стен Кафедрального собора на острове Канта. Об этом сообщает Фестивальная дирекция.

В этом году 12 июня, на открытии фестиваля, под управлением Фабио Мастранджело прозвучат Второй фортепианный концерт Шостаковича, Пятая симфония Прокофьева и произведения Брамса.

Фабио – обладатель Ордена Звезды Италии. С 2013 года является художественным руководителем Музыкального театра имени Федора Шаляпина.