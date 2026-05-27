Калининградский коллекционер выкупил работу Брахерта, которая хранилась в семье голливудской актрисы

. Фото: предоставлено героем публикации.

Калининградский коллекционер Сергей Попов выкупил работу Германа Брахерта, которая хранилась в семье голливудской актрисы Мириам Колон. Как рассказал «Комсомолке» сам собиратель, уникальный рельеф 1913 года он нашел на одном из аукционов в Европе и приобрел.

«Это самая ранняя из известных мне работ скульптора Германа Брахерта. На рельефе изображен троянский царевич Парис. Эта работа проходила на аукционе в США в 2019 году, когда распродавалась коллекция голливудской актрисы Мириам Колон. И вот спустя несколько лет я смог выкупить ее», - сообщил Сергей Попов.

Мириам Колон Валле стала одной из ключевых латиноамериканских фигур в истории американской киноиндустрии. Она была пуэрториканской актрисой, основательницей и директором нью-йоркского передвижного театра пуэрториканцев. Начав свою карьеру в начале 1950-х годов, она выступала на Бродвее и на телевидении.