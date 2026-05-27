На Балтфлоте тренировались сбивать вражеские дроны

Борьба с беспилотниками противника - важнейшая составляющая современной войны. Фото: пресс-служба Балтфлота.

На полигоне «Хмелевка» под Калининградом состоялась плановая тренировка с военнослужащими постов воздушного наблюдения Балтийского флота. Более 100 военнослужащих в составе боевых расчетов отработали задачи по уничтожению малоразмерных воздушных целей.

- Под руководством опытных инструкторов бойцы учились обнаруживать, классифицировать и поражать малогабаритные мишени, имитирующих беспилотные летательные аппараты самолетного типа условного противника, - сообщили в пресс-службе Балтфлота. – Использовалось стрелковое оружие: автоматы АК-74М, гладкоствольные ружья МР-155, крупнокалиберные пулеметы «Корд». Занятия проходили с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время суток с использованием приборов ночного видения.