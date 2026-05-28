Семье школьника, который упал в заброшенной казарме в Черняховске, выплатили 700 тысяч рублей

Семье 12-летнего школьника, который упал и получил травмы в заброшенной казарме в Черняховске, выплатили 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-слвжба областнйо прокуратуры.

Инцидент случился 5 апреля этого года. Ребенок прошел на территорию и вошел в заброшку на ул. Тухачевского, где и получил травмы, сорвавшись с высоты.

Объект в собственности ООО «Версия-Калининград», компания не приняла мер по ограничению свободного доступа к зданию. Меры собственник приял уже после вмешательства прокуратуры Черняховска.