НовостиОбщество28 мая 2026 8:01

Семье школьника, который упал в заброшенной казарме в Черняховске, выплатили 700 тысяч рублей

Мальчик прошел в заброшку, территория которой не была огорожена
Александр КАТЕРУША
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Семье 12-летнего школьника, который упал и получил травмы в заброшенной казарме в Черняховске, выплатили 700 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-слвжба областнйо прокуратуры.

Инцидент случился 5 апреля этого года. Ребенок прошел на территорию и вошел в заброшку на ул. Тухачевского, где и получил травмы, сорвавшись с высоты.

Объект в собственности ООО «Версия-Калининград», компания не приняла мер по ограничению свободного доступа к зданию. Меры собственник приял уже после вмешательства прокуратуры Черняховска.