В Калининграде сделали современную версию винтажной броши-бабочки, которую выпускали в СССР

Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

В Калининграде сделали современную версию винтажной броши-бабочки, которая была популярна в СССР и входила в каталог изделий в 1960 году. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината.

«Современная брошь, в отличие от модели 1960 года, производится методом литья и детально передает огненно-черные оттенки крыльев бабочки-многоцветницы из семейства нимфалид», - говорится в сообщении.

Новое украшение выполнено в оправе из позолоченного серебра.

Размах крыла бабочки в украшении составляет 4 см, а вес - всего около 5 граммов. Каждое изделие уникально – рисунок на крыльях бабочек не повторяется.

Эти брошки выпустили для продажи.