НовостиОбщество28 мая 2026 8:33

Зеленоградск вошел в десятку самых дорогих мест для отдыха летом 2026

В среднем номер в отеле в этом сезоне стоит более 8.7 тыс рублей
Александр КАТЕРУША

Зеленоградск вошел в десятку самых дорогих мест в России для отдыха летом 2026. Об этом сообщили аналитики сервиса «Твил» со ссылкой на данные бронирований.

Балтийский курорт стоит на 4 месте со средней стоимостью суток в отеле 8754 рублей.

На первом месте оказался Суздаль во Владимирской области, где переночевать стоит 9361 руб. Второе место у Архыза в Карачаево-Черкесии, на третьем – Осташков в Тверской области.

В писке также Новомихайловский в Краснодарском крае, крымские Мисхор и Оленевка, Бжид в Краснодарском крае, карельская Сортавала, и жаркая Алушта.