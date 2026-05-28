Калининградец отсудил 15 млн рублей за автомобиль, который сломался в гарантийный срок. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области

Известно, что машину он покупал за 3,5 млн рублей. Спустя два года, еще до истечения гарантийного срока, начались проблемы с рулевым оборудованием. Машину взяли на гарантийный ремонт, но его качество не устроило хозяина. Акт приемки он подписывать отказался, дело дошло до суда, который постановил расторгнуть договор купли-продажи.

Покупателя суд обязал вернуть автомобиль, а с изготовителя взыскать деньги по договору, разницу между ценой товара, установленной договором, и ценой на момент вынесения решения, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф — всего 15 млн рублей.

На собственность должника наложили ограничения, счета арестовали. Тогда мужчина и получил деньги.