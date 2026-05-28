Молодой ученый из Москвы приехал в Калининград и стал жертвой мошенников

В Калининграде молодой ученый из Москвы стал жертвой аферистов, они забрали у него 2,5 млн рублей. О случившемся сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мужчине 29 лет, он – научный сотрудник одного из столичных вузов, приехал в регион по делам. В какой-то момент ему вызвонил некто, представившись курьером и заявил о поступлении посылки. Для ее получения нужно было якобы назвать код из смс. Его турист послушно выдал.

Дальше сработала хитрая многоступенчатая схема «развода» от якобы сотрудников службы безопасности банка, силовых структур, и следователя. Последний и убедил мужчину передать все сбережения курьеру «для проверки купюр». Деньги обещали вернуть всего через несколько дней.

Интересно, что из 2.5 млн рублей, которые мужичина отдал помощнику мошенников, более 1,9 млн рублей он накануне взял в кредит под залог своего имущества.

Заведено уголовное дело.