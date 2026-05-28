366 многодетных семей: итоги работы специальной стойки регистрации Аэрофлота за месяц

Аэрофлот подвел итоги первого месяца работы специальной стойки регистрации для многодетных семей в аэропорту Шереметьево. С 27 апреля по 26 мая 2026 года стойка регистрации №316 обслужила 366 многодетных семей. Общее число путешественников, прошедших через неё, составило 1859 человек.

Абсолютный рекорд зафиксирован 20 мая на рейсе SU1498 Москва – Грозный. В тот день на стойку одновременно обратились пять семей, в каждой из которых воспитывается от трёх до пяти детей.

Чаще всего многодетные семьи улетали по пяти направлениям: Калининград – туда отправились 198 пассажиров, на втором месте Сочи (171 пассажир), далее Грозный (149) и Махачкала (104). Пятое место занял Владивосток с 78 пассажирами.

Услуга предназначена для пассажиров, путешествующих с тремя и более детьми, при условии, что хотя бы один ребёнок младше 12 лет. На специализированной стойке №316 можно сдать багаж, оформить детскую коляску до борта самолёта, получить посадочные талоны и пройти в зону досмотра без очереди.

Как ранее сообщал перевозчик, отдельный сервис для многодетных – часть клиентоцентричной стратегии «Аэрофлота». На первоначальном этапе, в мае-июне 2026 года, Аэрофлот планирует внедрить услугу в Санкт-Петербурге и Красноярске.

Напомним, что в конце апреля Аэрофлот открыл первую стойку регистрации для обслуживания многодетных семей в базовом аэропорту Шереметьево. Пилотный проект новой услуги стал первым шагом к расширению границ сервиса авиакомпании для многодетных семей на всем клиентском пути.

Напомним, что по правилам авиакомпании многодетным пассажирам, которые путешествуют с тремя и более детьми, также доступны приоритетный проход на предполётном досмотре и на паспортном контроле, а также посадка в самолёт на стойке для бизнес-класса SkyPriority.