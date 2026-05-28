Жителя Гусева, выстрелившего в знакомого, отправили в колонию

Четыре года в колонии проведет житель Гусева, который выстрелил в знакомого из пневматического пистолета. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.

Суд установил, что ночью 10 января нынешнего года в квартире на ул. Октябрьской в Гусеве 28-летний горожанин поругался с приятелем и не придумал ничего лучше, как выстрелить ему из пневматики в голову. Итог – травма глаза и тяжкий вред здоровью.

В суде мужчина заявил, что выстрелил случайно.

В пользу потерпевшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.