Стали доступны билеты на церемонию закрытия Российско-Китайских игр в Калининграде

В Калининграде в 13:00 28 мая стали доступны билеты на церемонию закрытия X Российско-Китайских молодёжных летних игр. Об этом сообщает Фестивальная дирекция.

Количество мест ограничено, рекомендуют подключиться к получению билетов заранее.

Как говорится в анонсе вечера, в программе: торжественная официальная часть и вручение медалей, эффектное шоу LED-барабанщиков, масштабные театрализованные номера, акробатическое шоу, проекционное шоу в чаше арены Дворца спорта «Янтарный».

Финальным аккордом вечера станет концерт исполнителя Feduk.