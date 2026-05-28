Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 11:01

Стали доступны билеты на церемонию закрытия Российско-Китайских игр в Калининграде

В рамках вечернего торжества выступит артист Feduk
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в 13:00 28 мая стали доступны билеты на церемонию закрытия X Российско-Китайских молодёжных летних игр. Об этом сообщает Фестивальная дирекция.

Количество мест ограничено, рекомендуют подключиться к получению билетов заранее.

Как говорится в анонсе вечера, в программе: торжественная официальная часть и вручение медалей, эффектное шоу LED-барабанщиков, масштабные театрализованные номера, акробатическое шоу, проекционное шоу в чаше арены Дворца спорта «Янтарный».

Финальным аккордом вечера станет концерт исполнителя Feduk.