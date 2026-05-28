Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2026 11:37

Из Калининграда в Багратионовск пустят ретропаровоз

Поезд начнет курсировать 2 июня
Александр КАТЕРУША

Поезд на паровозной тяге из Калининграда в Багратионовск будет ходить со 2 июня, но только по вторникам и четвергам. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Фишкой станет паровоз серии «Эр», который и потянет вагоны.

С Южного вокзала трехвагонный состав будет отходить в 10:30, обратно из Багратионовска – в 17:10. Остановок в пути не предусмотрено.

Организаторы отметили, что расписание поезда составлено так, чтобы пассажиры, прибывшие в Багратионовск, могли в течение нескольких часов познакомиться с достопримечательностями города, а к вечеру вернуться в Калининград.