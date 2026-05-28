В Калининграде взялись за любителей рвать сирень на букеты

В Калининграде под руководством министра природных ресурсов и экологии региона Оксаны Астаховой прошел круглый стол с экологическими активистами. Его ключевой темой стало совершенствование системы охраны зеленых насаждений и развитие «зеленого каркаса» региона.

Как сообщает пресс-служба министерства, задача – актуализировать систему штрафов за повреждение и незаконную вырубку деревьев. В частности, подняли «острый вопрос повреждения зеленых насаждений в центре города». Речь идет о таких растениях как магнолия, катальпа и сирень. В минприроды говорят, что некоторые обрывают ветви деревьев для букетов, что по мнению специалистов, вредит растениям.

«Через места сломов в ствол проникают инфекции и грибковые заболевания, что в дальнейшем приводит к болезням и даже полной гибели дерева».

Собирателей сирени называют вандалами и просят сообщать о них незамедлительно по телефонам горячей линии правительства Калининградской области 8 (800) 201-39-00 и министерства природных ресурсов и экологии региона 8 (4012) 99-41-72.