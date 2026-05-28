В Калининграде суд запретил работу еще одного магазина с табаком

В Калининграде управление Роспотребнадзора разбиралось с ИП Ситка, в магазине которого торговали табачной, никотинсодержащей продукцией. Выяснилось, что магазин «Паровоз» находится на расстоянии менее 100 метров от территории образовательной организации, а это нарушение.

Владельцу были объявлены предостережения, которые он проигнорировал.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в итоге суд запретил торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией в магазине «Паровоз» по адресу: Калининград, ул. Ореховая, д. 1-3.