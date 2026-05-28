Руденя и Беспрозванных посетили погранзаставу в Калининградской области

. Фото: правительство Калининградской области.

Пограничников региона с профессиональным праздником поздравили полномочный представитель президента на Северо-Западе Игорь Руденя и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Вместе они посетили пограничную заставу в четверг, 28 мая, сообщает пресс-служба областного правительства.

Игорь Руденя, поздравляя пограничников, заявил: «В сегодняшней военно-политической обстановке, с угрозами и вызовами со стороны блока НАТО, ответственность за сохранность государственных границ нашей Родины многократно возрастает». Он отметил, что благодаря профессионализму пограничников сорваны «неоднократные попытки нарушения государственной границы на вверенном участке».

В правительстве рассказали, что в Калининграде полномочный представитель президента провел совещание по вопросам организации служебно-боевой деятельности по охране государственной границы РФ. Также он вместе с Алексеем Беспрозванных возложил цветы к стеле на Аллее памяти выпускников военно-инженерного училища и пограничного института, погибших при исполнении обязанностей военной службы.