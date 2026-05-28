В Калининграде девушку опустили в глубокий колодец вниз головой, чтобы спасти собаку

В Калининграде сотрудники МЧС провели спасательную операцию по извлечению бродячей собаки из дренажного колодца. Песик провалился в колодец с водой на территории стройки частного дома на улице Херсонской. О случившемся рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Прибывшие на место сотрудники специализированной пожарно-спасательной части решили, что достать собаку может кто-то очень смелый и… стройный, ведь диаметр трубы не превышал 50 см.

Так и выяснилось, что пролезть в трубу может только фельдшер Анна Иванко.

Девушку спустили в колодец вниз головой, она не без труда, но вытащила собаку.

Оказавшись на поверхности, песик сразу же убежал по своим делам, рассказали спасатели.