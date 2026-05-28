Парень из Нестеровского района обманул 5 человек при продаже пневматики в интернете

Полицейскими задержан интернет-мошенник из Нестеровского района. 21-летний парень обманывал покупателей в интернете, выставив объявление о продаже пневматического пистолета. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, жертвами стали минимум 5 человек.

Выяснилось, что во время переписки злоумышленник требовал от покупателей стопроцентную предоплату. После перевода денег он просто переставал выходить на связь. Покупателей он добавлял в черный список, они не могли ему написать. Заработать так он умудрился 85 тысяч рублей.

Юноше грозит до пяти лет лишения свободы.