Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 мая 2026 14:18

Парень из Нестеровского района обманул 5 человек при продаже пневматики в интернете

Молодого человека обвиняют в мошенничестве
Александр КАТЕРУША

Полицейскими задержан интернет-мошенник из Нестеровского района. 21-летний парень обманывал покупателей в интернете, выставив объявление о продаже пневматического пистолета. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, жертвами стали минимум 5 человек.

Выяснилось, что во время переписки злоумышленник требовал от покупателей стопроцентную предоплату. После перевода денег он просто переставал выходить на связь. Покупателей он добавлял в черный список, они не могли ему написать. Заработать так он умудрился 85 тысяч рублей.

Юноше грозит до пяти лет лишения свободы.