У жителя Гвардейска конфисковали «Мазду» за пьяную езду

У жителя Гвардейска конфискован автомобиль «Мазда» за повторное вождение в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В марте нынешнего года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение, снова сел за руль в пьяном виде. Остановили его на одной из улиц в Гвардейске.
Нарушитель получил 180 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года.
«Мазда» ушла в собственность государства.