НовостиОбщество28 мая 2026 15:16

Суд приостановил работу частного центра по уходу за детьми в Калининграде

«Сказка Ленд» закрыта из-за вспышки сальмонеллеза
Александр КАТЕРУША

В Калининграде суд приостановил деятельность частного детского центра «Сказка Лэнд» из-за вспышки сальмонеллеза – на 80 суток. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба областного суда.

20 мая в учреждении на ул. Флотской провели санитарно-эпидемиологическое обследование. Поводом послужила регистрация случаев заболевания сальмонеллезом 16 человек, из которых 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет.

Выявлены многочисленные нарушения. Сотрудники работали без данных о прохождении медосмотров, производственного контроля нет, внутренняя отделка имеет повреждения, не проводится ежедневный осмотр работников и т.д.

Также выяснилось, что у детей нет даже полотенец, а их игрушки ежедневно не моют.

Постановление суда было обращено к немедленному исполнению.