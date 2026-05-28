На повышение безопасности дорожного движения в Калининградской области выделено почти 550 млн рублей

На мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в Калининградской области по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на 2026 год выделено почти 550 млн рублей. Финансирование увеличено – в 2025 году выделяли около 430 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

Запланирован капремонт остановок, устройство освещения, тротуаров, пешеходных переходов, замена знаков, нанесение разметки. На региональных дорогах будут ставить столбики и Г-образные опоры.

Известно, что в населенных пунктах новые тротуары сделают на более чем 20 участках областных дорог общей протяженностью около 9,5 км. Планируется установка опор освещения над 11 пешеходными переходами.

Отремонтируют более 120 км дорог и около 300 м мостов.