В замке Рагнит в Немане проведут субботник, на который приглашают волонтеров

Фото: замок Рагнит.

В замке Рагнит в Немане проведут субботник 30 мая, на который приглашают волонтеров. О предстоящих работах сообщается в группе замка в «ВК».

Сейчас упор на территории старинного сооружения делают на восстановлении булыжного покрытия.

«После многих работ, проведенных в замке за последнее время, к сожалению, покрытие внутреннего двора было местами повреждено и деформировано, поэтому в настоящий момент строители восстанавливают поврежденные участки», - говорится в сообщении.

Начало субботника в 11.00. Вход свободный.