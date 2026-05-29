Калининградские студенты вошли в число дипломантов IX сезона олимпиады «Я – профессионал»

Десять калининградских студентов вошли в число дипломантов IX сезона всероссийской олимпиады «Я – профессионал». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Всего дипломантами стали 3 606 обучающихся российских вузов.

Наши отличившиеся студенты: Алина Антоненко, Иван Гусев, Ольга Амосова, Лилия Жулина, Софья Кулагина, Ирина Малютина, Анастасия Могильнер, Антон Никогосов, Сенель Троймен и Аким Мезин. Ребята из БФУ им. И. Канта и КГТУ участвовали в таких направлениях олимпиады, как журналистика, искусственный интеллект, агрономия, экология, биология, психология инклюзии, дизайн, лечебное дело и педиатрия, языкознание и литературоведение, социология.

Организаторы отметили высокую активность участников из Калининградской области.

Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.