В Калининградском зоопарке появится плавучий остров для тюленей

В Калининградском зоопарке, который отметил 130-летие, разбирают подарки. Одним из них стал сертификат на приобретение… острова. Об этом рассказали в телеграм-канале учреждения.

Речь идет о плавучем острове для тюленей. Купить его смогут в ближайшее время.

Также у зоопарка есть теперь сертификат на рельефно-графические материалы от Казанского зооботсада (для наведения красоты в вольерах), подарочные книги и даже произведения искусства от животных – отпечатки лап пингвинов из Приморского океанариума.