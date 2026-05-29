Похитителя коллекционных монет в Калининграде приговорили к 5 годам колонии

В Калининграде осудили мужчину, который проходил по делу о краже коллекционных монет и других ценностей на 25 млн рублей. 38-летний горожанин получил 5 лет колонии общего режима. Также с него была взыскана сумма ущерба.

В декабре 2024 года мужчина с сообщниками проникли в дом на ул. Берлинской в Калининграде, откуда вынесли деньги, ювелирные изделия, редкие коллекционные монеты и одежду.

В суде обвиняемый вину не признал.

Отметим, уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.