Жительница Светлогорска судится со стоматологической клиникой из-за плохого лечения, устранить последствия которого стоит более 1 млн рублей

Жительница Светлогорска судится со стоматологической клиникой из-за некачественного лечения, устранить последствия которого стоит более 1 млн рублей. Женщина надеется взыскать стоимость оказанных медуслуг, компенсировать убытки, получить компенсацию морального вреда, неустойки и штрафа.

В период с декабря 2019 по март 2020 года ей в клинике лечили и протезировали зубы нижней челюсти, это стоило более 259 тыс рублей. Услуги были оказаны некачественно – начались боли и спазмы лица.

В сентябре 2020 коронки и съемный протез заменили пластмассовыми. С того момента и до июня 2025 года клиника безрезультатно пыталась исправить ошибки протезирования, но результата достигнуто не было.

В итоге пациентка пошла в другую клинику. Там ей сказали, что временный протез на челюсти не отвечает клиническим требованиям, а стоимость восстановления здоровья и устранения последствий неправильного протезирования составляет более 1 млн 293 тыс рублей.

На претензию клиника не отреагировала, тогда женщина и пошла в суд.