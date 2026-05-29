НовостиОбщество29 мая 2026 7:42

Жительница Светлогорска судится со стоматологической клиникой из-за плохого лечения, устранить последствия которого стоит более 1 млн рублей

На претензии клиника не ответила, впереди судебное заседание
Александр КАТЕРУША

Жительница Светлогорска судится со стоматологической клиникой из-за некачественного лечения, устранить последствия которого стоит более 1 млн рублей. Женщина надеется взыскать стоимость оказанных медуслуг, компенсировать убытки, получить компенсацию морального вреда, неустойки и штрафа.

В период с декабря 2019 по март 2020 года ей в клинике лечили и протезировали зубы нижней челюсти, это стоило более 259 тыс рублей. Услуги были оказаны некачественно – начались боли и спазмы лица.

В сентябре 2020 коронки и съемный протез заменили пластмассовыми. С того момента и до июня 2025 года клиника безрезультатно пыталась исправить ошибки протезирования, но результата достигнуто не было.

В итоге пациентка пошла в другую клинику. Там ей сказали, что временный протез на челюсти не отвечает клиническим требованиям, а стоимость восстановления здоровья и устранения последствий неправильного протезирования составляет более 1 млн 293 тыс рублей.

На претензию клиника не отреагировала, тогда женщина и пошла в суд.