Стало известно, чем опасны фотосессии в рапсовых полях Калининградской области

Фотосессии в рапсовых полях в Калининградской области могут быть опасны для аллергиков, а также есть риск невзначай получить порцию удобрений, которыми обрабатывают территории. Об этом в эфире еженедельного стрима «Дом Советов» сказала агроном-селекционер агропромышленного холдинга «Залесье» Дарья Икко.

- Фотографироваться с рапсом не вредно только в том случае, если вы не сильный аллергик. Также мы говорим об обработке пестицидами на полях – биологическими и химическими. Это нужно учитывать тоже. Страшного ничего нет, но главное не мазать лицо потом руками и не живать стебли. Всякое бывает. Бывают фотографии, когда дамы как розочку во рту держат цветочек рапса. Мы же не знаем, когда была последняя обработка. Особенно, если человек чувствительный, аллергик. Пыльца рапса является сильным аллергеном, - сказала гостья эфира.

Дарья также попросила местных жителей и туристов аккуратнее обращаться с рапсом – не ломать и не топтать, если вы уж и проводите фотосессию. Берегите поля!

- Есть технологические колеи, в которые можно встать и красиво подобрать ракурс. Но чем меньше вы потопчите рапс, тем больше мы соберем с этого участка урожай, - сказала Дарья Икко.