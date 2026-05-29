НовостиОбщество29 мая 2026 8:37

Экотропы и визит-центр на территории нацпарка «Виштынецкий» появятся до конца года

Электронные аукционы по выбору подрядчиков завершены
Александр КАТЕРУША
Фото: пресс-служба нацпарка.

До конца года на территории нацпарка «Виштынецкий» появятся экологические тропы «Гора Дозор», «Вокруг озера Мариново», «Озеро Проточное», «Как рождается река», который имеют свои ландшафтные особенности. Также будет построен визит-центр вблизи Виштынецкого озера. Об этом сообщает пресс-служба парка 29 мая.

Завершились электронные аукционы, подрядчики определены. Позади геодезические изыскания и разработка паспортов экологических троп, которые утвердят в минприроды.

Отмечается, что работы финансируются в рамках соглашения о предоставлении субсидии по федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и национальному проекту «Экологическое благополучие».