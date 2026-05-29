В Калининграде перекроют дороги для проведения велогонки

В Калининграде 6 июня для проведения V Всероссийской массовой велосипедной гонки с 11:00 до 14:00 будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах.

По данным городской администрации, движение будет закрыто:

- на набережной Парадной – на участке от подъема на 2-ю эстакаду до дома № 27, корп. 2, по Солнечному бульвару;

- на 2-й эстакаде – от улицы Дзержинского до спуска на Аллею Чемпионов;

- на Аллее Чемпионов – на участке от улицы Генерала Павлова до второй кольцевой развязки;

- на Солнечном бульваре – на участке от дома № 25 до дома № 27.

Общественный транспорт временно поменяет маршрут следования.

Автобус № 39 пустят по улице 9 Апреля, Московскому проспекту (но без заезда на Октябрьский остров) и далее – согласно существующей схеме движения.

Автобусы № 9, 92 и 94 поедут по улице Дзержинского, улице Багратиона, Ленинскому проспекту, улице Шевченко, улице 9 Апреля и далее – согласно существующим схемам движения.