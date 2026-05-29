В Калининграде расселят 69 аварийных домов

Тему расселения и сноса аварийных домов подняли 28 мая на оперативном совещании в мэрии Калининграда. Как сказал председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский, предстоит расселить 69 аварийных домов, где сегодня живут 1300 человек. На реализацию программы выделено 2,7 млрд рублей. Деньги пойдут на покупку нового жилья и выплаты собственникам.

В этом году планируется расселить 16 домов. Особое внимание уделяется трем домам, которые сейчас расселяют: ул. Боткина, 8, ул. Семипалатинская, 76, ул. К. Назаровой, 47-49.

В администрации сказали, что для жителей этих домов подбирают варианты переселения: одни получат денежную компенсацию за квартиру, другие – новое благоустроенное жилье без доплат. Для 21 семьи закупаются квартиры, а по 3 помещениям вопрос решается в судебном порядке.

Елена Дятлова поручила минимизировать сроки между расселением и сносом.