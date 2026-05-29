В Калининграде расторгли контракт с подрядчиком, строящим парковку у Детской областной больницы

на улице Дмитрия Донского. Об этом 28 мая сказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Рабочие отставали от графика более чем на 250 дней, при этом сама парковка готова на 87%.

Предстоит провести аукцион по поиску нового исполнителя, которому паркинг придется доделывать за нерадивым подрядчиком. Компании, которая проштрафилась, кстати, должны заплатить. Но только за качественно выполненные работы.