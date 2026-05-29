Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2026 10:24

Калининградец решил оформить экспресс-ипотеку в интернете и потерял более 300 тысяч рублей

С жертвой мошенники общались по телефону
Александр КАТЕРУША

В Калининграде мужчина стал жертвой мошенников. Он поверил в возможность оформления экспресс-ипотеки в интернете и потерял свои сбережения, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что горожанину позвонил неизвестный, который представился специалистом в сфере оформления сделок с недвижимостью. Он предложил экспресс-услуги по оформлению ипотеки. Условия предложил невероятно выгодные. Калининградец обрадовался и перевел на неизвестный ему счет 306 тысяч рублей, после чего злоумышленник перестал выходить на связь.

Заведено уголовное дело.