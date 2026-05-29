Названы территории в Калининградской области, лидирующие в голосовании за благоустройство

Названы территории в Калининградской области, лидирующие по нацпроекту в голосовании за благоустройство в 2027 году. По данным министерстве строительства и ЖКХ региона, проголосовали уже более 30 тысяч жителей региона.
В Калининграде лидируют сквер на улице Киевской возле «Киноленда» и Старопрегольская набережная.
В Гурьевском районе – территория в Константиновке на улице Березовой и пространство у лодочной станции в Прибрежном переулке в Большом Исаково.
В Зеленоградске больше всего голосов у части городского парка «Плантаже» и улицы Окружной.
В Гусеве – у территории на проспекте Ленина, 47 и зоны возле школы № 5.
В Светлогорске в лидерах сквер у храма в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и пространство на пересечении улиц Ленина и Динамо.
До завершения голосования осталось две недели. На сайте 50 проектов в Калининграде, Гурьевске, Гусеве, Зеленоградске и Светлогорске.