Названы территории в Калининградской области, лидирующие в голосовании за благоустройство

Названы территории в Калининградской области, лидирующие по нацпроекту в голосовании за благоустройство в 2027 году. По данным министерстве строительства и ЖКХ региона, проголосовали уже более 30 тысяч жителей региона.

В Калининграде лидируют сквер на улице Киевской возле «Киноленда» и Старопрегольская набережная.

В Гурьевском районе – территория в Константиновке на улице Березовой и пространство у лодочной станции в Прибрежном переулке в Большом Исаково.

В Зеленоградске больше всего голосов у части городского парка «Плантаже» и улицы Окружной.

В Гусеве – у территории на проспекте Ленина, 47 и зоны возле школы № 5.

В Светлогорске в лидерах сквер у храма в честь Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и пространство на пересечении улиц Ленина и Динамо.

До завершения голосования осталось две недели. На сайте 50 проектов в Калининграде, Гурьевске, Гусеве, Зеленоградске и Светлогорске.