Мать убитого в Черняховске мальчика попросила не наказывать ее строго

В пятницу, 29 мая, мать 7-летнего мальчика, убитого в Черняховске (в преступлении подозревается отчим) выступила на суде с последним словом и попросила не наказывать ее строго. Об этом сообщает «Клопс».

«Одного ребенка я уже потеряла. Прошу меня строго не наказывать и назначить минимальное наказание, чтобы я скорее вернулась к своей дочери», - заявила женщина.

Ранее мы рассказывали о том, что женщина не признала вину в истязании детей по сговору с мужем, а согласилась только с тем, что оставила детей в опасности и не справлялась с обязанностями по их воспитанию.

Сам отчим мальчика также признал вину частично, заявив, что убивать ребенка не хотел.

Трагедия случилась в Черняховске в феврале 2025 г. В убийстве пасынка обвиняется местный житель. Он пытался скрыть преступление и участвовал в поисках ребенка вместе с волонтерами и полицией.

Как минимум с декабря 2024 по январь 2025 года мужчина избивал 12-летнюю падчерицу и не оказывал ей медицинской помощи.

При этом и мать, зная обо всем, не принимала мер к оказанию детям медицинской помощи.