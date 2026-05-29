Из Калининграда в Иркутск отправили двух сов-сипух. Отправку хищников в аэропорту «Храброво» проконтролировали специалисты управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Отмечается, что перевозил самца и самку местный клуб любителей соколиной охоты «Бусидо», специализирующийся на разведении и содержании таких птиц.

Необычные пассажиры самолета прошли заранее все ветеринарные и санитарные проверки, сообщили в Россельхознадзоре.

Сипуха обыкновенная – вид хищных птиц семейства сипуховых, наиболее распространенная в мире птица из рода сипух. Обитает практически на всех континентах, за исключением Антарктиды. На территории России встречается и в Калининградской области.