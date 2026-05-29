Семья ребенка, получившего сотрясение мозга в калининградском детском парке, отсудила 225 тысяч рублей

Семья ребенка 2019 года рождения, который получил травму в калининградском детском парке, расположенной в ТЦ, отсудила 225 тысяч рублей. О решении суда сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Известно, что инцидент случился при посещении детского парка «Неопорт» в ТЦ «Балтия Молл» 23 августа 2025 года. Мальчик выбежал в коридор и врезался в железный стул с острыми краями, расположенный в одной из комнат с общим доступом для детей. Итог – рана лба и сотрясение мозга и последующее лечение.

Суд установил, что тот самый стул не предназначен для детских развлекательных центров, но находился в общей зоне в месте активного движения детей в проходе в основную зону развлечений. А это ненадлежащее оказание услуг.

Частная компания заплатила за моральный вред и была оштрафована.