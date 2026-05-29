Житель Подмосковья получил 13 лет колонии за контрабанду 40 кг гашиша в Калининград

В Калининграде 38-летний мужчина, житель Подмосковья, получил 13 лет колонии за контрабанду 40 кг гашиша. О приговоре 29 мая сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Крупную партию наркотика злоумышленник перевез через границу, спрятав в автомобиле. Гашиш изъят был в результате совместных с областной таможней. По данным следствия, наркотик мужчина намеревался сбыть на территории Калининградской области.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Его автомобиль конфискован.