Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2026 12:35

Житель Светлого снял золотые украшения с сильно пьяной женщины

Также у захмелевшей дамы злоумышленник забрал мобильник
Александр КАТЕРУША

Житель Светлого снял золотые украшения с сильно пьяной женщины, с которой отдыхал в квартире общего знакомого. Злоумышленника задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Выяснилось, что кражу совершил 34-летний житель Светлого. 45-летняя дама была в гостях у знакомого, где также отдыхал и злоумышленник. Именно он воспользовался тем, что женщина была нетрезва: незаметно снял с нее три золотых кольца и цепочку с кулоном. Забрал и телефон. Добычу он сдал в ломбард, а деньги потратил.

Жертве удалось вернуть только мобильник.