Житель Светлого снял золотые украшения с сильно пьяной женщины, с которой отдыхал в квартире общего знакомого. Злоумышленника задержали, ему грозит до 5 лет лишения свободы. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Выяснилось, что кражу совершил 34-летний житель Светлого. 45-летняя дама была в гостях у знакомого, где также отдыхал и злоумышленник. Именно он воспользовался тем, что женщина была нетрезва: незаметно снял с нее три золотых кольца и цепочку с кулоном. Забрал и телефон. Добычу он сдал в ломбард, а деньги потратил.

Жертве удалось вернуть только мобильник.