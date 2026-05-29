Футболисты «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА сыграют в Калининграде с болельщиками перед матчем сборной России – Тринидад и Тобаго 9 июня. Необычные встречи устроят в рамках Фестиваля болельщиков на «Ростех Арене», который организует РФС. Как сообщает пресс-служба областного минспорта, запланирована обширная развлекательная программа.

Болельщики смогут взять автограф, сделать фото и сыграть в футбол с бывшими игроками сборной России — четырехкратным обладателем Кубка России Александром Самедовым, чемпионом России 2007 года Павлом Погребняком, финалистом Кубка России Ари и трехкратным чемпионом России Кириллом Набабкиным.

Матч Россия — Тринидад и Тобаго начнется 9 июня в 19:00.

До этого наша сборная играла в Калининграде 9 сентября 2019 года против сборной Казахстана. Это была встреча отборочного турнира Евро-2020. Матч завершился победой России 1:0.