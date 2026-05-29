Калининградские каратисты завоевали золото и серебро всероссийских соревнований

Самара приняла ежегодные Всероссийские соревнования по каратэ киокусинкай. В поединках участвовали 400 спортсменов из 26 регионов России, в том числе из Калининградской области. Отличились ребята из клубов «Варяг» и «Патриот». Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в копилке наших спортсменов четыре золота и одно серебро.

Первое место среди девушек 12-13 лет в категории до 50 кг завоевала серебряная призерка Первенства России Мирослава Доронина.

У девушек 14-15 лет в категории до 45 кг золото у Софии Комарницкой.

Демьян Полюхович стал победителем среди юношей 14-15 лет в категории до 60 кг, а Александр Лоскин – среди юношей 12-13 лет в категории до 50 кг.

Еще одному калининградцу – Давиду Фартовому – на этот раз не так повезло. Он добрался до финального раунда юношей 14-15 лет до 60 кг, но уступил более сильному сопернику.