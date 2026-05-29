Калининградца будут судить за разглашение коммерческой тайны предприятия

В Калининградской области 45-летний мужчина проходит по уголовному делу о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, расследование показало, что ведущий конструктор на работе скопировал около 10 тысяч файлов объемом порядка 20 ГБ, содержащих важные сведения по разработкам одного из ведущих российских предприятий.

Охраняемые законом сведения мужчина намеревался использовать для дальнейшей работы в коммерческой компании.

Правоохранители изъяли пять внешних электронных носителей информации.