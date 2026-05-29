Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 мая 2026 15:00

Калининградца будут судить за разглашение коммерческой тайны предприятия

Мужчина на работе скопировал около10 тысяч файлов с важными данными
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области 45-летний мужчина проходит по уголовному делу о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, расследование показало, что ведущий конструктор на работе скопировал около 10 тысяч файлов объемом порядка 20 ГБ, содержащих важные сведения по разработкам одного из ведущих российских предприятий.

Охраняемые законом сведения мужчина намеревался использовать для дальнейшей работы в коммерческой компании.

Правоохранители изъяли пять внешних электронных носителей информации.