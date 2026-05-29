Роспортребнадзор проверил воду в озерах, где будут летом купаться калининградцы

Специалисты регионального управления Роспортребнадзора взяли пробы и проверили воду в озерах, разрешенных для купания летом 2026 года в Калининграде. Как сообщает пресс-служба мэрии города, вода соответствует нормативам, нарушений не выявлено.

Получены положительные заключения от ведомства о том, что муниципальные пляжи на Пелавском, Шенфлиз, Карповском, Голубых озерах и на карьере «Мечта» готовы к приему отдыхающих.

Горожан и приезжих просят купаться только в этих водоемах – там есть спасатели, вся инфраструктура готова, а дно было заранее проверено водолазами.