Обвиняемую в убийстве калининградку отправят на принудительное лечение

В Калининграде суд рассмотрит вопрос о принудительном лечении женщины, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в феврале этого года 35-летняя горожанка ударил знакомого осколком стекла в бедро, повредив артерию. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия.

Комплексной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что фигурантка страдает психическим заболеванием и подлежит принудительному лечению.

Уголовное дело направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера, отметили в пресс-службе СК.