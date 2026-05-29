В Калининград на конференцию приехали врачи их 72 российских городов

В калининградском онкоцентре в пятницу прошла научно практическая конференция «Онкологическая помощь в Калининградской области: итоги и перспективы». Мероприятие объединило более 650 специалистов из 72 городов России, а также гостей из Белоруссии и Казахстана.

Перед врачами выступил губернатор Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба правительства. Он отметил серьёзный прогресс в развитии онкологической службы региона.

«Мы добились существенных результатов: расширились медицинские возможности центра, внедрены современные технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний, жители региона теперь могут проходить высокотехнологичное онкологическое лечение у нас, не выезжая в федеральные медицинские центры», - сказал глава региона.

По его словам, в области удалось добиться снижения годичной летальности среди пациентов со злокачественными новообразованиями – с 18,4 процента в январе до 16,2 процента в декабре 2025 года.