Калининград примет участие в марафоне классической музыки «Кантата. Россия»

В День России, 12 июня, Калининград примет участие во Всероссийском марафоне классической музыки «Кантата. Россия». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Марафон охватит регионы от Калининграда до Дальнего Востока. Его концерты пройдут в местах, где дышит история: на территориях архитектурных памятников, в пространствах культурного наследия и на промышленных объектах, где классика прозвучит в окружении индустриальной истории.

В Калининграде марафон состоится на Соборной площади на острове Канта, в 19:00.