НовостиОбщество30 мая 2026 7:13

Под Калининградом внезапно выбежавшее на дорогу животное спровоцировало ДТП

Столкнулись автомобили «Мерседес» и «Чанган»
Вера ГРИНВИЧ
В результате столкновения водителей госпитализировали.

Фото: Госавтоинспекция Калининградской области.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, в пятницу, 29 мая, в одиннадцатом часу вечера на 14 километре автодороги «Калининград - Зеленоградск» (территория Гурьевского района) водитель «Мерседеса» допустил наезд на внезапно выбежавшее на проезжую часть животное. А после этого столкнулся со встречным автомобилем «Чанган».

- Оба водителя получили телесные повреждения, направлены в медицинское учреждение, - говорится в сообщении ведомства.

Проводится проверка.

Косуля или лиса стали помехой для безаварийного движения - не сообщается.