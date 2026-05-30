Под Калининградом внезапно выбежавшее на дорогу животное спровоцировало ДТП

В результате столкновения водителей госпитализировали.

По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, в пятницу, 29 мая, в одиннадцатом часу вечера на 14 километре автодороги «Калининград - Зеленоградск» (территория Гурьевского района) водитель «Мерседеса» допустил наезд на внезапно выбежавшее на проезжую часть животное. А после этого столкнулся со встречным автомобилем «Чанган».

- Оба водителя получили телесные повреждения, направлены в медицинское учреждение, - говорится в сообщении ведомства.

Проводится проверка.

Косуля или лиса стали помехой для безаварийного движения - не сообщается.