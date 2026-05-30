В Калининграде нелегальные торговцы ягодами ставят за прилавки несовершеннолетних

Во время проверки у нарушителей изымали торговое оборудование. Фото: администрация Калининграда.

Комитет муниципального контроля совместно с ОМВД по Центральному району Калининграда провели очередной рейд по выявлению фактов незаконной торговли ягодами. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В отчете говорится, что за пару часов зафиксировано 5 случаев незаконной торговли. В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении, по которым будут вынесены решения о взыскании штрафов.

- Мы не просто фиксируем нарушения, но и устраняем их на месте: изымаем оборудование, которое используется для незаконной торговли. Это важный сдерживающий фактор, если нет стола, весов и тары - нельзя развернуть точку заново сразу после ухода проверяющих, – рассказала главный специалист отдела контроля в сфере благоустройства администрации города Марина Яковлева.

Сообщается, что торговцы идут на использование недобросовестных схем – ставят за прилавки несовершеннолетних, чтобы уйти от административной ответственности.

- Выявили такой случай и передали подростка в отдел по работе с несовершеннолетними ОМВД России, - рассказали в администрации Калининграда.

Добавим, рейды направлены на защиту прав потребителей и обеспечение порядка в общественных местах.