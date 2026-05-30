НовостиОбщество30 мая 2026 8:03

В Калининграде рассказали, где можно трудоустроиться без опыта работы

По данным регионального Центра занятости населения, доступно свыше 5 тысяч вакансий
Вера ГРИНВИЧ

В Калининградской области 350 организаций готовы трудоустроить выпускников и соискателей без опыта работы. Доступно свыше 5 тысяч вакансий. Такие данные приводит пресс-служба регионального Центра занятости.

Отмечается, что вакансии открыты на крупных промышленных предприятиях, а также в больницах, поликлиниках, детских садах, школах и других государственных и муниципальных учреждениях.

Востребованы сотрудники, не требующие специальной подготовки: обработчики рыбы, уборщики, дворники, расфасовщики и другие.

- 50 % всех вакантных рабочих мест без опыта приходится именно на рабочие профессии, не требующие специальной подготовки, что делает рынок труда Калининградской области особенно доступным даже для тех, кто только начинает свой профессиональный путь. Такая ситуация открывает выпускникам школ, колледжей и вузов реальные возможности уверенно стартовать в карьере, не покидая родного региона, - отметили в Центре занятости.