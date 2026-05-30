В музей Калининграда передали уникальный янтарь с пером птицы

В фонды Музея Мирового океана поступил уникальный палеонтологический образец - балтийский янтарь-сукцинит с включением пера птицы. Возраст находки - около 40 миллионов лет. Вес камня - 13,9 г, размеры - 43 на 37 мм. Инклюз найден в Янтарном. Об этом сообщили в музее.

- Судя по размеру, оно принадлежало мелкой птице - возможно, древолазам, таким как синица или поползень. Строение пера простое: удлиненный стержень с целым очином, от которого отходят короткие бородки. Кончик, к сожалению, обломан. Кроме пера, в янтаре застыли многочисленные растительные включения древесной трухи, - прокомментировал старший научный сотрудник отдела природы Музея Мирового океана Николай Мартынович.

В балтийском янтаре перья птиц тоже встречаются нечасто. В России всего два образца янтаря с птичьими перьями, они хранятся в Калининградском музее янтаря. В Музее Мирового океана таких экспонатов до сих пор не было.

Благодаря таким находкам ученые могут понять, какие птицы обитали в лесах побережья Балтики 40 миллионов лет назад, чем они питались.

А вдруг это не янтарь? На это в музее заявили, что образец прошел серьезную проверку.

- Специалисты провели целый ряд тестирований: фазово-контрастное фотографирование, испытания в ультрафиолетовых лучах, световую микроскопию, тест на плавучесть и даже пробу раскаленной иглой - запах хвои подтвердил, что это натуральный балтийский янтарь. Также по результатам экспертизы было выявлено, что янтарь подлинный, без швов склеивания или заливки и следов искусственного состаривания под давлением и температурой, - заверили в пресс-службе учреждения.

Пока роль инклюза как экспоната окончательно не решена.

- Возможно, увидеть уникальный инклюз посетители смогут на выставочных проектах уже в этом году! - рассказал в музее.