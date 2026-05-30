В нескольких школах Гусевского городского округа отремонтируют кровлю и фасады

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных с рабочей поездкой посетил Гусевский городской округ в пятницу, 29 мая. Он осмотрел несколько школ, расположенных в поселках, и обсудил актуальные вопросы развития образовательной инфраструктуры.

В школе № 1 имени Гусева в поселке Маяковском и в школе поселка Калининское есть необходимость проведения капитального ремонта фасадов зданий и кровли, обустройства детских площадок. В поселке Михайлово во время встречи с губернатором обсуждался проект газификации школы № 5.

- Качество жизни в сельской местности напрямую зависит от состояния социальной инфраструктуры. Безусловно, мы стараемся уделять этому особое внимание: работает государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», региональные меры поддержки. Но впереди у нас – много задач. Есть случаи, которые нужно решать в индивидуальном порядке. Мое основное правило – равномерное развитие муниципалитетов, и сельских населенных пунктов это тоже касается, – сказал Алексей Беспрозванных.

Как отметили в пресс-службе правительства, по итогам визита глава региона дал ряд поручений профильным министерствам и администрации округа по подготовке проектно-сметной документации на ремонтные работы образовательных учреждений.