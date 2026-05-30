В Калининграде из бедра военнослужащего медики извлекли элемент противопехотной мины

Медики военно-морской клиническоо госпиталя Калининграде провели операцию по извлечению компонента противопехотной мины из бедра военнослужащего. Раненого доставили в госпиталь из зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Процедура рентгенографии у пациента показала наличие неизвестного, чужеродного, металлического предмета, который застрял в левом бедре.

По оценке военных инженеров Балтийского флота предмет был предположительно квалифицирован, как элемент взрывателя противопехотной мины.

Медиками флота было принято решение о проведении операции по извлечению инородного тела. На случай подрыва неизвестного предмета были привлечены специалисты-саперы отдельного инженерного полка Балтийского флота.

Флотскому хирургу пришлось проводить операцию в каске и бронежилете, незадействованный в операции медперсонал, а также больные были временно удалены от операционной на безопасное расстояние.

После извлечения предмета из тела раненого он был передан хирургом военным инженерам Балтийского флота прямо на месте операции и помещен в специальный бокс, предотвращающий разлет осколков в случае возможного подрыва.

Саперы, изучив предмет, пришли к выводу, что он не является взрывоопасным, представляет собой один из элементов противопехотной мины.

Сообщается, что боец был ранен на участке, заминированным ВСУ. В тот момент участник СВО выполнял боевую задачу по поиску и уничтожению противника, а также эвакуировал раненых товарищей.